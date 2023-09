Steam Deck 2 non arriverà prima di almeno due anni, ecco perché

"In questo momento stiamo guardando a questo obiettivo di performance che abbiamo come target stabile per un paio d'anni", ha dichiarato alla CNBC. "Pensiamo che sia un punto di forza in termini di possibilità di giocare a tutte le esperienze di questa nuova generazione e finora le nuove uscite stanno dando vita a grandi esperienze su Steam Deck. Ovviamente stiamo lavorando con gli sviluppatori sulle future versioni e stiamo monitorando il feedback, ma finora credo che la potenza sia stata piuttosto buona".

Parlando con CNBC, Griffais ha spiegato che nonostante Valve sia già lavorando a delle future versioni di Steam Deck, il target di performance del modello attuale è tutt'ora molto buono e perfetto per giocare ai titoli di attuale generazione arrivati e in arrivo sul mercato.

Non aspettatevi uno Steam Deck 2 o comunque un nuovo modello con hardware più potente nel prossimo futuro. Lo ha ribadito il progettista di Valve Pierre-Lou Griffais in alcune interviste rilasciate di recente, dove ha ribadito che Valve non ha assolutamente fretta né ci sono al momento i presupposti per un nuovo handlend, che a suo avviso non vedremo prima di almeno un paio di anni .

Steam Deck 2 arriverà solo quando sarà possibile un aumento significativo delle performance

Parlando con il portale The Verge ha aggiunto che Valve ha intenzione di realizzare un nuovo modello solo quando sarà possibile un aumento di prestazioni significativo che non comporti un costo significativo per l'efficienza energetica e la durata della batteria.

"Per noi è importante che il Deck offra un obiettivo fisso di prestazioni per gli sviluppatori e che il messaggio ai clienti sia semplice: ogni Deck può giocare agli stessi giochi. Per questo motivo, non intendiamo cambiare il livello di prestazioni con leggerezza, e vogliamo farlo solo quando c'è un aumento abbastanza significativo da ottenere", ha aggiunto.

"Inoltre, non vogliamo che l'aumento delle prestazioni comporti un costo significativo per l'efficienza energetica e la durata della batteria. Non prevedo che un tale salto sia possibile nei prossimi due anni, ma stiamo comunque monitorando da vicino le innovazioni nelle architetture e nei processi di fabbricazione per vedere dove si va a parare".

Insomma, se eravate incerti se acquistare Steam Deck per paura che a breve possa arrivare un modello più potente e prestante, ora potete stare tranquilli del fatto che parliamo di un dispositivo che verrà supportato ancora a lungo da Valve.