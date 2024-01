Dragon's Dogma 2: un video gameplay per l'Illusionista, una delle nuove classi del sequel

Questa classe è specializzata nell'invocare delle illusioni di fumo facendo roteare il suo Incensiere. Sfruttando questi miraggi il giocatore può ingannare i nemici e far sì che si attacchino a vicenda oppure paralizzarli dalla paura facendo apparire l'illusione di un drago. In aggiunta l'Illusionista può anche potenziare i compagni di squadra tramite dei buff temporanei.

Se in precedenza abbiamo visto in azione il Guerriero, l'Arciere, il Ladro e il Mago , tutte classi di base che attaccano direttamente i nemici, l'Illusionista si presenta come una vocazione avanzata e che richiede sicuramente un approccio molto differente e indiretto. Si tratta di una classe esclusiva per l'Arisen, ovvero l'avatar del giocatore, e dunque non sarà possibile assegnarla alle Pedine, i compagni guidati dall'IA.

Una classe con tanti assi nella manica

Nel video pubblicato da IGN possiamo vedere qualche altro trucchetto in dote dell'Illusionista, che ad esempio può creare una copia di fumo di sé stesso per ingannare i nemici, creare un muro di fumo tramite il quale può celarsi alla vista dei nemici. Non solo, può anche creare una proiezione astrale di sé stesso per esplorare liberamente i dintorni, anche fluttuando a mezz'aria, che può sfruttare ad esempio per andare in avanscoperta prima di gettarsi nella mischia di una battaglia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà disponibile dal 22 marzo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Dal CES 2024 è arrivata la notizia che al lancio il GDR di Capcom sfrutterà il DLSS 3 di NVIDIA per la versione PC.