Twitch licenzierà il 35% dei dipendenti questa settimana, stando a un report

Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, è in procinto di licenziare 500 dipendenti questa settimana, che equivalgono a circa il 35% del suo staff totale, stando a quanto riportato in un report pubblicato Bloomberg.

L'articolo afferma che la compagnia dovrebbe ufficializzare i tagli al personale molto presto, probabilmente già entro la giornata odierna. Questi licenziamenti seguono quelli confermati di altre 400 persone avvenuti lo scorso marzo.

Le fonti di Bloomberg attribuisco i licenziamenti alle preoccupazioni per i risultati della piattaforma e alla partenza di diversi dirigenti di alto livello, con Twitch che sta operando in perdita praticamente sin dalla sua fondazione nel 2011, anche dopo l'acquisizione da parte di Amazon per 970 milioni di dollari, nonostante i milioni di spettatori che popolano la piattaforma ogni giorno.

Per il momento i portavoce di Twitch si sono rifiutati di commentare la questione su richiesta di Bloomberg, dunque prendete le informazioni qui sopra con le pinze, per quanto il portale è ritenuto molto affidabile.