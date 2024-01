Nintendo sta negoziando con tre studi esterni per dei giochi basati sulle sue IP, per un report

Stando alle fonti di Christopher Dring di GamesIndustry.biz, Nintendo starebbe negoziando con tre studi esterni che dovrebbero sviluppare su licenza dei giochi basati sulle IP di successo della compagnia di Kyoto.

Se confermato non sarebbe la prima e probabilmente neanche l'ultima volta che Nintendo si appoggia a studi e publisher esterni per espandere il proprio catalogo di giochi esclusivi per le proprie piattaforme. Basta pensare ad esempio alla serie Bayonetta di PlatinumGames o, parlando di franchise proprietari affidati a terze parti, Pokkén Tournament di Bandai Namco e Metroid Dread di MercurySteam.

Ebbene, stando alle fonti di Dring tra le strategie di Nintendo in vista del lancio di Nintendo Switch 2 c'è anche un ampliamento di queste collaborazioni. Più nello specifico la grande N sarebbe già in fase di negoziazione con tre studi esterni.

"So anche che Nintendo sta incontrando attivamente sviluppatori indipendenti per trovare nuovi partner", afferma Dring. "In parte si tratta di pubblicare giochi indie, cosa che Nintendo fa di tanto in tanto, ma sta anche cercando studi che possano lavorare su alcune delle sue IP."

"Nintendo collabora regolarmente con team di terze parti, tra cui Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward e Grezzo. Ma l'azienda sta cercando di aggiungere qualcosa a questa rosa e sono a conoscenza di tre studi che stanno discutendo sulla realizzazione di giochi basati sui marchi Nintendo."

Chiaramente sono informazioni da prendere con le pinze, ma considerando i precedenti si tratta di un'informazione sicuramente plausibile.