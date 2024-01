Unity: 1.800 licenziamenti annunciati, tagliato il 25% della forza lavoro

Unity Software licenzierà circa il 25% della sua forza lavoro, ossia lascerà a casa 1.800 persone. A dichiararlo è stata la compagnia stessa. Da notare che le azioni di Unity sono cresciute del 5% dopo l'annuncio. Evidentemente i mercati hanno reagito bene alla notizia.

Si tratta della tornata di licenziamenti più ampia di sempre della compagnia con sede a San Francisco, che sarà ultimata a fine marzo. È la quarta volta che Unity annuncia licenziamenti da luglio 2022.

Per chi non la conoscesse, Unity Software è la compagnia di Unity, il motore grafico più utilizzato al mondo, in particolare in ambito mobile. Conta 1,1 milioni di sviluppatori attivi mensili, compresi studi enormi quali Niantic e Blizzard.