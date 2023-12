ARK 2: Studio Wildcard conferma il periodo di uscita, avrà nuovi DLC fino al 2029

Nonostante Studio i lavori in corso per risolvere i problemi di Ark: Survival Ascended e per la pubblicazione dei contenuti in programma per il prossimo anno, Studio Wildcard ha svelato che il sequel ARK 2 è ancora previsto per la fine del 2024 .

Studio Wildcard, tra ARK 2 e i problemi di ARK: Survival Ascended

ARK 2 è il nuovo capitolo della serie survival a base di dinosauri che verrà realizzato in Unreal Engine 5 per PC e Xbox Series X|S. È stato annunciato in occasione dei The Game Awards 2020 con un cameo di Vin Diesel, che sarà tra l'altro coinvolto nello sviluppo, ma da allora il gioco è praticamente scomparso dai radar, mentre l'uscita è stata posticipata prima dal 2022, al 2023 e infine al tardo 2024.

Del resto, Studio Wildcard è noto per non essere tra gli studi di sviluppo più puntali. Ad esempio, ARK: Survival Ascended è stata rinviato per ben tre volte su Xbox Series X|S e anche tutta la scaletta delle espansioni dell'originale che verranno integrate nei prossimi mesi è slittata di diversi mesi, stando alla roadmap condivisa nelle scorse settimane, a causa dei problemi che attualmente affliggono questa remaster, come la stabilità dei server di gioco.