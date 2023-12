ARK Survival Ascended: Survival of the Fittest ha una data, rinviato Scorched Heart e gli altri DLC

Il team di Studio Wildcard ha una buona e diverse cattive notizie per i giocatori di ARK: Survival Ascended. La buona è che Survival of the Fittest ha finalmente una data di uscita, fissata al 20 dicembre 2023. Le cattive invece riguardano il rinvio di tutte le altre espansioni in programma e incluse nel prezzo, a partire da Scorched Heart.

Come stabilito nella nuova roadmap ufficiale dei contenuti in arrivo condivisa dal team di sviluppo. Il lancio di Schorched Heart, in precedenza previsto per questo mese, è stato posticipato a marzo 2024. Un po' come le tessere del domino, tutti gli altri DLC hanno subito a loro volta un rinvio: The Center arriverà a maggio, Aberration a luglio, Ragnarok a settembre, Extinction a ottobre, mentre a novembre è in programma una "sorpresa".