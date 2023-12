The Last of Us Parte 2 Remastered disponibile in preorder su Amazon Italia

The Last of Us Parte 2 Remastered è finalmente disponibile per il preordine su Amazon Italia. Parliamo dell'edizione standard, che contiene solo il gioco per PlayStation 5, che adesso è prenotabile con consegna prevista per la data d'uscita, il 19 gennaio 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto al prezzo di 50,99€, e rientra nella Prenotazione al prezzo minimo garantito, che permette di avere il gioco ad un prezzo inferiore nel caso da qui alla sua uscita ricevesse un eventuale sconto.

Il prodotto in questione contiene al suo interno la versione Remastered per PlayStation 5 del secondo capitolo della saga di Naughty Dog: presente anche una modalità sopravvivenza roguelike, chiamata Senza Ritorno, numerose migliorie grafiche, compatibilità con il DualSense e le sue funzioni, e tanto altro ancora.