Mass Effect Legendary Edition ha spinto Mac Walters a lasciare BioWare: ecco perché

Il successo di Mass Effect Legendary Edition è stato il motivo per cui Mac Walters ha deciso di lasciare BioWare dopo ben diciannove anni: lo ha rivelato l'autore nel corso di un'intervista, spiegando il significato delle sue parole.

Capace di totalizzare vendite molto superiori alle aspettative, Mass Effect Legendary Edition si è posto in pratica come il canto del cigno per la serie agli occhi di Walters, che ha pensato di non voler più realizzare nuovi episodi dopo la raccolta: "Perché sfidare la sorte?", ha detto.

L'autore ha chiesto se fosse possibile lavorare a una nuova proprietà intellettuale con un piccolo team, appunto come aveva fatto ai tempi dell'originale Mass Effect, ma ha capito ben presto che non sarebbe accaduto e ha dunque deciso di chiuderla lì.