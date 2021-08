Mass Effect Legendary Edition: le vendite superano di molto le aspettative di EA

Le vendite di Mass Effect Legendary Edition hanno superato di molto le aspettative di vendita di EA, come confermato dalla stessa compagnia nell'ultimo resoconto finanziario, dimostrando quanto è ancora grande l'apprezzamento dei fan per il GDR spaziale di Bioware.

"Il lancio di Mass Effect Legendary Edition ha riacceso la passione dei fan di tutto il mondo, spingendo le vendite ben al di sopra delle nostre aspettative", ha dichiarato Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts.

La compagnia non ha condiviso dati di vendita precisi, ma sappiamo che Mass Effect: Legendary Edition ha segnato il record di giocatori per un titolo BioWare su Steam, con un picco di 59,817 utenti collegati in contemporanea.

Mass Effect Legendary Edition

Ovviamente ci auguriamo che il successo della raccolta sia di buon auspicio per il futuro del franchise, dopo il mezzo scivolone fatto con Andromeda. Come di certo saprete, Bioware sta lavorando a un nuovo Mass Effect, che è stato presentato con un trailer durante i The Game Awards 2020.

Mass Effect: Legendary Edition è una collection che include i primi tre capitoli della serie completamente tirati a lucido per PC, PS4 e Xbox One. Una raccolta "imperdibile per tutti gli amanti della saga ed una scoperta fenomenale per chi non l'ha mai conosciuta", come spiega Gianluca Scattarella nella nostra recensione di Mass Effect: Legendary Edition.