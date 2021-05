Mass Effect Legendary Edition, su Steam record di giocatori per un titolo BioWare

Mass Effect Legendary Edition ha stabilito un record su Steam: si tratta del titolo BioWare con il maggior numero di giocatori contemporanei, oltre 59.000.

Attualmente primo nella classifica Steam, Mass Effect Legendary Edition si pone anche come il secondo miglior prodotto EA sulla piattaforma Valve dopo Apex Legends.

Come scritto nella nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition, la raccolta ha il merito di riproporre la trilogia originale della serie nell'ambito di una remaster ottima e abbondante.

Come giustamente sottolineato su Twitter da Benji Sales, il noto appassionato di dati di vendita, pubblicare la Legendary Edition è stata una gran bella mossa sotto diversi punti di vista, tanto per i nostalgici del franchise quanto per i nuovi utenti.

Si tratta inoltre di un rilancio che rimette il brand di Mass Effect sotto i riflettori in vista di un possibile nuovo capitolo, stavolta magari più fortunato di Mass Effect: Andromeda.