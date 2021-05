Starfield: Tom Cruise sarà nel gioco Bethesda, dicono tre insider

Starfield vedrà la presenza di Tom Cruise come personaggio principale per il titolo Bethesda: lo sostengono tre sedicenti insider che hanno pubblicato su Reddit le loro testimonianze, da prendere naturalmente con le pinze.

In uscita all'inizio del 2022 come esclusiva Xbox e PC, stando a quanto dichiarato finora dal giornalista Jeff Grubb, il gioco potrebbe insomma nascondere ancora dei grossi segreti, fra cui appunto la partecipazione di uno degli attori più famosi al mondo.

Gli insider che hanno riportato la notizia fanno riferimento anche a un vecchio tweet in cui Bethesda si rivolgeva proprio a Tom Cruise, dicendo di aver apprezzato le sue interpretazioni in Oblivion e Mission: Impossible - Fallout, invitandolo a scoprire il loro prossimo progetto.

Secondo la ricostruzione di queste fonti, insomma, l'invito sarebbe andato a buon fine, Cruise avrebbe risposto alla chiamata e sarebbe stato coinvolto in quello che era il nuovo progetto di Bethesda, Starfield appunto.

Per scoprire se questo rumor è fondato o meno, tuttavia, dovremo attendere ancora qualche settimana: tutto lascia immaginare che Starfield verrà presentato ufficialmente all'E3 2021, e sarà allora che potremo finalmente capire come stanno le cose.