Starfield: l'uscita del gioco avverrà nel 2022, secondo Jeff Grubb

L'uscita di Starfield non avverrà quest'anno, bensì durante il primo trimestre del 2022: lo sostiene il giornalista Jeff Grubb, che con un post su Twitter ha voluto confermare quanto dichiarato da Blessing Adeoye Jr., producer di Kinda Funny.

È stato lo stesso Grubb a dare la conferma che Starfield sarà un'esclusiva Xbox e PC, dunque sembra proprio che il collaboratore di VentureBeat abbia delle fonti affidabili interne a Microsoft.

Starfield, il tweet di Jeff Grubb sul periodo di uscita.

Le motivazioni di questa collocazione temporale sarebbero più che altro strategiche: "Xbox Game Pass non può competere con se stesso", ha scritto Grubb, aggiungendo che "probabilmente è meglio avere qualcosa nel periodo natalizio e qualcosa in primavera che niente in primavera."

Il riferimento è chiaramente alla line-up Xbox ufficializzata finora, che al di là di Halo Infinite non offre grandi certezze sui contenuti che saranno disponibili da qui alla fine dell'anno.

Certo, è probabile che lo showcase estivo di Xbox e Bethesda faccia chiarezza anche e soprattutto in tal senso, con annunci di titoli pronti al lancio e non di là da venire.