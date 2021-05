Nintendo Switch, Doug Bowser insegna ai genitori a giocare a Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch è una piattaforma per tutte le età, e Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, ha voluto dimostrarlo insegnando ai suoi genitori a giocare a Mario Kart 8 Deluxe.

In vetta alla classifica delle esclusive Nintendo Switch più vendute, Mario Kart 8 Deluxe vanta un gameplay immediato e accessibile, ed è probabilmente stata questa la chiave del suo grande successo.

Doug Bowser insegna ai genitori a giocare a Mario Kart 8 Deluxe.

"Insegnare ai miei genitori come giocare a Mario Kart 8 Deluxe? Missione compiuta!", ha scritto Bowser su Twitter, a qualche settimana di distanza dalla sua carica in vista dell'E3 2021.

L'evento estivo, che si terrà in versione esclusivamente digitale il mese prossimo, rappresenta il palcoscenico perfetto per annunciare le novità in arrivo su Nintendo Switch.

Nel frattempo, il post di Bowser ha raccolto ampi consensi nella community Nintendo, spingendo anche parecchi utenti a pubblicare le proprie testimonianze analoghe.