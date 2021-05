PS5 disponibile in Cina, l'evento di lancio organizzato da Sony è spettacolare

PS5 è disponibile in Cina da sabato 15 maggio e Sony ha organizzato un evento di lancio davvero spettacolare, che ha colorato il cielo di Shanghai.

Le scorte di PS5 sono terminate in soli 20 minuti dopo l'apertura dei preorder, come da aspettative, il che rende senz'altro lo show amaro per tutti gli utenti cinesi che non sono riusciti ad acquistare la console.

Tuttavia non c'è dubbio che l'apertura di PlayStation 5 a questo nuovo, enorme mercato possa tradursi in straordinarie potenzialità di crescita per la piattaforma Sony.

PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in Cina avranno senz'altro modo di far crescere ulteriormente il settore, tanto sul fronte delle vendite quanto su quello dei talenti, che ovviamente non mancano.

Tornando all'evento di lancio, Sony ha sfruttato la suggestiva skyline di Shanghai e i suoi grattacieli per una proiezione di grande impatto, monopolizzata dai simboli e dal logo PlayStation.