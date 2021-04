PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in Cina: il potenziale del "nuovo" mercato per tutti

PS5 sta per arrivare in Cina ed è già un successo, Nintendo Switch ci è arrivata già da qualche mese con ottimi risultati e Xbox Series X|S dovrebbe raggiungere il paese nelle prossime settimane: l'apertura del mercato cinese all'ambito console, iniziata già da qualche anno e con la scorsa generazione, è un evento da non sottovalutare, perché oltre a portare un bacino di utenti potenzialmente enorme comporta anche l'influsso di un ambiente di sviluppo che si sta rivelando sempre più interessante in questi ultimi anni. Abbiamo visto che PS5 sarà disponibile in Cina a partire dal 15 maggio 2021, con i preorder aperti in queste ore e praticamente esauriti nel giro di pochi minuti, tanto per dare un'idea dell'interesse suscitato dalla console Sony da quelle parti, anche se c'è ovviamente da mettere in conto il solito problema dell'approvvigionamento di scorte, che probabilmente non sono state moltissime a disposizione per questo lancio cinese.

Nintendo Switch è arrivato in Cina lo scorso dicembre, in questo caso attraverso una partnership esclusiva con Tencent che modifica un po' l'esperienza della console attraverso una serie di modifiche e limitazioni appositamente studiate per il mercato locale, con la gestione specifica affidata al colossale publisher asiatico. Sembra essere stato anche questo un grande successo, con la console che ha venduto in breve tempo più di PS4 e Xbox One, le quali avevano iniziato in precedenza già questa apertura della Cina verso l'occidente per quanto riguarda i videogiochi. Per quanto riguarda Xbox Series X|S, Microsoft aveva già annunciato l'intenzione di distribuire le console in tale paese, con il lancio che era atteso inizialmente per aprile, ma evidentemente i piani devono essere cambiati: in ogni caso, è probabile che si tratti di questione di settimane per vedere anche le console in questione nei negozi cinesi. A questo punto, si può dire che la Cina è entrata ufficialmente a far parte del mercato console globale, cosa che potrebbe portare a delle interessanti novità.



Lost Soul Aside, per PS5 e PS4, è uno dei progetti cinesi più interessanti su console

Da una parte c'è ovviamente il vantaggio di un nuovo pubblico potenzialmente enorme, che andrebbe ad arricchire ulteriormente i produttori e il mercato videoludico in generale. Sarà difficile conquistare grandi quote rispetto all'imperante PC o alle piattaforme mobile, che in tale zona vanno per la maggiore, ma potrebbe comunque essere un'ulteriore boccata d'aria per tutto il mercato, cosa indubbiamente positiva. Tuttavia, c'è un altro aspetto che per i videogiocatori può risultare ben più importante, ed è praticamente il percorso inverso, ovvero la possibilità di vedere nuove produzioni cinesi sui mercati occidentali, sia su PC che su console. Le software house e gli sviluppatori cinesi hanno iniziato ad affacciarsi con sempre maggiore frequenza in questi anni, sebbene siano soprattutto legate all'ambito mobile o PC, ma questa apertura sulle console potrebbe comportare un rilancio ulteriore di questo aspetto. Iniziative dirette al supporto dello sviluppo indie come il China Hero Project sostenuto da Sony hanno già iniziato a far vedere progetti interessanti come Lost Soul Aside, contribuendo alla realizzazione di un progetto che difficilmente sarebbe arrivato su console in occidente.



Bright Memory Infinite è stato messo bene in mostra durante il primo showcase sugli indie di Xbox Series X

Non è certo l'unico esempio: sul fronte Xbox, ha ricevuto una notevole spinta l'interessante Bright Memory Infinite, visto anche durante gli showcase ufficiali di Microsoft per Xbox Series X|S. Black Myth: Wu Kong è un action in terza persona davvero impressionante dal punto di vista tecnico, in grado di mostrare anche il grado di cura e tasso tecnologico che caratterizza alcune produzioni dell'area in questione, che peraltro con anche Swords of Legends Online ha il pregio di unire tali caratteristiche all'ambientazione e la tradizione locali. Ovviamente ci sono anche degli inconvenienti dovuti alle particolarità del grande paese asiatico, come le restrizioni imposte ai network delle console e ai contenuti che possono essere veicolati nei videogiochi (il caso Devotion, proveniente dall'esterno, ne è un esempio lampante), ma al di là di tali questioni difficilmente risolvibili in breve, dal punto di vista prettamente videoludico si prepara una nuova ondata di video giochi cinesi veramente interessante.