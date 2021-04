Epic Games acquisisce ArtStation, piattaforma dedicata ad artisti e creativi vari

Epic Games ha messo a segno una nuova acquisizione strategica con l'annessione di ArtStation all'interno della propria compagnia, ovvero la piattaforma dedicata ad artisti digitali e creatori di contenuti già da tempo molto popolata da diversi utenti.

"Oggi, siamo felici di annunciare che ArtStation entra a far parte della famiglia Epic Games", ha annunciato la compagnia di Tim Sweeney, "Insieme, accelereremo lo sviluppo e la crescita della community dei creativi nel mondo. Questa partnership sottolinea sia la missione di Epic che quella di ArtStation nel dare forza ai creativi con i migliori strumenti e piattaforme".



Epic Games e ArtStation insieme per una nuova partnership

Per chi non lo conoscesse, ArtStation è una piattaforma online che raduna una grande quantità di artisti, illustratori, registi e creativi in diversi ambiti che possono così mettere in condivisione le proprie opere. In sostanza, è una sorta di misto tra una galleria d'arte e un social network che può mettere facilmente in contatto diversi artisti, oltre a poter vedere direttamente le opere.

Un'acquisizione del genere dimostra ancora una vota come Epic Games stia cercando di espandersi in diversi settori dell'intrattenimento, anche al di fuori dei meri videogiochi. Così come l'Unreal Engine si sta evolvendo per venire incontro alle esigenze dell'industria cinematografica, tutta Epic Games si sta muovendo per coprire diversi ambiti artistici e dell'intrattenimento e l'acquisizione di ArtStation sembra rientrare in questa strategia.

Di recente, è venuto fuori che Epic Games punta a costruire un metaverso sullo stile di Ready Player One e a quanto pare continuano gli investimenti per l'allargamento dell'influenza della compagnia in diversi ambiti che potrebbero avere a che fare con tale progetto enorme.