Nintendo Switch ha venduto più di PS4 e Xbox One in Cina

Nonostante sia complesso avere delle stime ufficiali per via della grande rilevanza del mercato grigio, Niko sostiene che Nintendo Switch sia già diventata la console più venduta della Cina. La macchina ibrida di Nintendo, infatti, in un solo anno avrebbe piazzato più console rispetto a PS4 e Xbox One.

La versione ufficiale della console di Nintendo, infatti, è disponibile in Cina dal novembre del 2019 ed è distribuita da Tencent. Si tratta di una versione piuttosto limitata, che ha dovuto superare le strettissime regolamentazioni del governo cinese. Nonostante questo e nonostante siano disponibili ufficialmente solo 13 giochi, tra i quali Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe, la console ufficiale ha piazzato un milione di unità in poco più di 12 mesi.

A queste console, però, vanno aggiunte quelle arrivate in Cina attraverso il "mercato grigio". Grazie a queste macchine Niko Partners sostiene che siano state vendute oltre 4 milioni di console nella nazione. Un numero che la rende la macchina più diffusa in Cina, dato che PS4 è ferma a 3,52 milioni e Xbox One a 1,24 milioni.

Secondo Daniel Ahmad, analista di Niko, la "Cina è un mercato importante per Nintendo perché la nazione non ha una cultura per le console come gli USA e il Giappone, quindi c'è un enorme potenziale di crescita."

Considerando che giochi come Animal Crossing: New Horizons e Legend of Zelda: Breath of the Wild non hanno ancora ottenuto il permesso per essere pubblicati, Nintendo avrebbe anche due eccezionali frecce al suo arco per espandere questa leadership.