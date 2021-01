CES 2021: il CEO di AMD Lisa Su domani presenterà il futuro dell'azienda nel gaming

In queste ore si sta tenendo, anche se in maniera virtuale, il CES 2021. A questo importante appuntamento per l'industria della tecnologia a 360° parteciperà anche AMD. La compagnia è da qualche anno sugli scudi grazie alla rinnovata competitività dei processori Ryzen e delle GPU Radeon, che hanno consentito a Lisa Su, il CEO dell'azienda, di diventare una delle figure più influenti dell'industria. Proprio la Dottoressa domani 12 gennaio 2021 alle 17 presenterà una diretta streaming durante la quale mostrerà il futuro dell'azienda, anche in ambito gaming.

Potrete seguire la conferenza di AMD a questo indirizzo, o ancora meglio in nostra compagnia durante il TechTonik, la nostra rubrica di tecnologia, che diventa una striscia quotidiana per trattare al meglio tutte le novità del CES 2021.

AMD ci informa che nel corso del suo intervento, Dr. Lisa Su presenterà la visione innovativa dell'azienda per il futuro nell'ambito della ricerca, dell'istruzione, del lavoro, dell'intrattenimento e del gaming. Inoltre la CEO non sarà sola, ma sarà affiancata da alcuni partner chiave che condivideranno come la tecnologia AMD sia in grado di offrire agli utenti di tutto il mondo alcuni tra i prodotti, servizi e experience più interessanti. Che faccia capolino anche il buon vecchio Phil Spencer?

Nel corso del keynote sarà inoltre possibile assistere a demo di prodotto e scoprire alcune innovazioni all'avanguardia, oltre a tutte le novità in arrivo nel portafoglio prodotti AMD per il calcolo ad alte prestazioni.

L'appuntamento è quindi fissato per domani 12 gennaio 2021 alle 17.