Al creatore di Danganronpa non importa vendere molti giochi, devono solo piacere a lui

I videogiochi sono arte, ma sono anche un prodotto commerciale che deve avere successo per permettere a uno sviluppatore di continuare a creare e magari ottenere più budget per un progetto ancora più ambizioso. Non a tutti però interessa vendere molto, ad esempio non importa minimamente a Kazutaka Kodaka, autore di videogiochi famoso ad esempio per Danganronpa e Master Detective Archives: RAIN CODE.

La dichiarazione è avvenuta su X, dove Kodaka ha scritto in risposta a un utente: "Perché creo solo giochi che mi piacciono. Quindi non mi interessa se vendono bene o meno. Perché è più caratteristico della perfezione e non è un gioco che piacerà a tutti. Voglio che il maggior numero possibile di persone con una sensibilità simile alla mia compri i miei giochi."

Il tutto è nato da una serie di post, sempre su X, nei quali Kodaka dichiara che Master Detective Archives: RAIN CODE è il miglior gioco investigativo e la miglior visual novel, con anche i migliori personaggi e le migliori storie. Il creativo è certamente sicuro di sé.