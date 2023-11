Ark: Survival Ascended ha venduto più di 600.000 copie su Steam

Ark: Survival Ascended, l'edizione rimasterizzata di Ark: Survival Evolved, ha venduto 600.000 copie su Steam, pur essendo ancora in accesso anticipato. L'annuncio è stato dato dall'editore Snail Inc., che ha grandi aspettative per il gioco a livello di ricezione del pubblico globale.

Svelato anche che il 26 ottobre, il giorno di lancio, Ark: Survival Ascended è stato uno dei sei giochi più guardati su Twitch, con più di 5,6 milioni di minuti di visione.