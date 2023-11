PlayStation VR2, spunta un trailer natalizio per il visore VR Sony

PlayStation VR2 è protagonista di un trailer promozionale, pubblicato da Sony per spingere le vendite del visore VR durante il periodo natalizio, pur senza aver annunciato alcuna novità in arrivo.

Il video presenta una carrellata di sequenze tratte da quattro giochi di recente produzione, ovverosia Journey to Foundation, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Project Wingman: Frontline 59 e Firewall Ultra.

"Connettetevi a nuove realtà in modo straordinariamente coinvolgente con le rivoluzionarie funzioni di PS VR2 che dovete provare per credere", recita invece la sinossi del trailer.

"Scoprite come potete far esplodere fantasmi dispettosi, ingaggiare emozionanti combattimenti tra cani, esplorare lo spazio profondo e molto, molto, molto altro ancora."