Sony: nessun dato su abbonati a PS Plus e vendite di PlayStation VR2 nel report finanziario

Guardando i dati finanziari pubblicati da Sony per il recente trimestre spiccano alcune assenze particolari all'interno del report altrimenti molto dettagliato su altri aspetti: in particolare colpisce l'assenza di riferimenti agli abbonati a PlayStation Plus e alle vendite di PlayStation VR2.

Per quanto riguarda il primo aspetto, non è una novità: viene sostanzialmente confermata quella che sembra essere una nuova tendenza di Sony, che già per lo scorso trimestre non aveva riportato i numeri relativi a PlayStation Plus, come invece faceva regolarmente in passato.

Questo è probabilmente legato al fatto che non c'è stato un particolare incremento nel numero di abbonati, cosa che appariva già evidente nei trimestri precedenti, vista la flessione rilevata intorno ai 47 milioni di utenti abbonati.

L'idea è che la ristrutturazione del Plus con i tre tier di abbonamento non abbia portato alla sperata crescita e Sony abbia deciso di escludere tale metrica dai propri risultati, per non influenzare negativamente gli investitori, in maniera simile a quanto fa da anni Microsoft con le vendite hardware di Xbox.