Hogwarts Legacy, come gira su Nintendo Switch? Ecco il video confronto con Xbox One

Come gira Hogwarts Legacy su Nintendo Switch? IGN ha realizzato un interessante video confronto fra l'ultima versione del gioco e quella per Xbox One, la più vicina in termini prestazionali.

I risultati sono quelli che era lecito attendersi: disponibile anche su Nintendo Switch da alcuni giorni, Hogwarts Legacy deve necessariamente scendere a compromessi per poter funzionare sulla console ibrida giapponese, e questo si traduce in cali di frame rate, risoluzione più bassa ed effetti meno sofisticati.

Sul piano delle prestazioni, la versione Switch fa grande fatica a reggere i 30 fps, specie nelle zone più affollate dello scenario o quando accade qualcosa di molto spettacolare, mentre in termini di risoluzione siamo nel territorio dei 567p in modalità docked e 540p in modalità portatile.

Chiaramente la qualità dei personaggi e degli scenari è stata ridotta, ci sono tanti caricamenti nell'open world per via dei limiti della console nello streaming degli asset e, in generale, l'impatto visivo è inferiore a quello di Xbox One.