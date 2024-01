Xbox Developer_Direct annunciato ufficialmente, ecco data e orario

Microsoft ha annunciato ufficialmente l'Xbox Developer_Direct, con tanto di data e orario: l'evento si svolgerà il prossimo 18 gennaio alle 21.00, ora italiana, e consentirà di dare uno sguardo a una selezione di giochi particolarmente attesi.

Non è tutto: conclusa la presentazione, a partire dalle 22.00 ZeniMax Online Studios terrà il The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal, in cui il team di sviluppo mostrerà appunto le novità sul celebre MMORPG, rivelando in anteprima il più grande aggiornamento del 2024.

Indiana Jones, il progetto che Todd Howard ha provato a realizzare per un decennio, sarà uno dei titoli presenti all'evento: entreremo negli uffici di MachineGames, in Svezia, per controllare come procedono i lavori sul gioco.

Faremo poi lo stesso negli studi di Obsidian a Irvine per vedere Avowed, nella sede di Oxide Games nel Maryland per conoscere Ara: History Untold e infine un viaggio a Cambridge, in Inghilterra, per un aggiornamento su Senua's Saga: Hellblade 2.

Microsoft ha chiarito che durante l'Xbox Developer_Direct non si parlerà di produzioni Activision Blizzard.