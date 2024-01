Dead Island 2 HELL-A Edition in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Tramite Amazon è oggi possibile acquistare Dead Island 2 HELL-A Edition per Xbox One e Xbox Series X. Lo sconto segnalato è del 50%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa versione di Dead Island 2 è 109€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.