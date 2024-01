Indiana Jones, il periodo di uscita è stato rivelato da un leaker

La pandemia ha però inevitabilmente allungato i tempi, e così eccoci ancora ad attendere una finestra di lancio ufficiale per il gioco. Chissà, magari nel corso del Developer_Direct verrà detto qualcosa in proposito?

Protagonista il prossimo 18 gennaio dell' Xbox Developer_Direct appena annunciato , insieme a una serie di altri titoli first party, Indiana Jones è stato rivelato per la prima volta nel 2021 e Bethesda pensava di riuscire a pubblicarlo entro la fine dello scorso anno .

Un franchise di grande spessore

Indiana Jones

Indiana Jones su Xbox potrebbe essere come Spider-Man su PlayStation, secondo Phil Spencer: Microsoft si aspetta parecchio da questa proprietà intellettuale, sebbene ancora oggi non sia chiaro se vorrà gestirla come un'esclusiva oppure puntare a una pubblicazione multipiattaforma.

Quel che è certo è che i ragazzi di MachineGames, autori degli ottimi capitoli di Wolfenstein, possiedono le capacità e il talento, anche sul piano narrativo, per tirare fuori il meglio dal personaggio che Harrison Ford ha portato sul grande schermo per così tanti anni.