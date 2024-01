Tekken 8: un trailer riepiloga tutta la storia della serie, con Brian Cox

Bandai Namco ha pubblicato un particolare trailer per Tekken 8, che effettua un riepilogo sulla lunga storia della serie raccontato nientemeno che dall'attore scozzese Brian Cox, la cui presenza teatrale ci introduce meglio nelle complesse vicende del picchiaduro.

Sebbene si tratti di un gioco non propriamente incentrato sulla narrazione, la serie Tekken si è contraddistinta sempre, fra i picchiaduro, per una certa attenzione alla storia, con ogni personaggio inserito all'interno di un ampio affresco che ha al centro le vicende delle famiglie Mishima e Kazama.

Il video aiuta a fare un riassunto generale di tutto quello che è accaduto nel corso degli 8 capitoli principali della serie, a cui si aggiungono anche spin-off vari.

Brian Cox è una scelta piuttosto inusitata ma alquanto adatta per raccontare, con particolare trasporto, gli eventi che hanno preparato il palcoscenico (o il ring, per meglio dire) di Tekken 8, che propone ancora una volta uno scontro generazionale all'interno dei Mishima e non solo.