Asus ROG Phone 8/8 Pro, la prenotazione Amazon è disponibile: ecco data di uscita e prezzo

Tramite Amazon è oggi possibile prenotare lo smartphone Asus ROG Phone 8/8 Pro. La data di uscita è fissata per il 31 gennaio 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre di tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: in caso di sconto questo sarà applicato al vostro preordine in modo automatico e, al momento della spedizione, pagherete il prezzo più basso apparso sulla pagina di Amazon.