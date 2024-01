IMMORTALITY arriva su PS5: data d'uscita annunciata con un nuovo trailer

L'ottimo IMMORTALITY, considerato da molti il capolavoro di Sam Barlow, è finalmente in arrivo anche su PS5, con una data d'uscita sulla console Sony annunciata attraverso un nuovo trailer di presentazione dedicato.

Il gioco arriverà su PS5 il 23 gennaio 2024, ovvero circa un anno e mezzo dopo l'uscita originale su PC, Xbox Series X|S, iOS e Android, con il titolo che venne anche lanciato al day one su Xbox Game Pass.

Si tratta di una particolare avventura tutta costruita su filmati girati dal vivo, che racconta la misteriosa storia dell'attrice Marissa Marcel.

Proseguendo con lo stile ideato da Barlow, incentrato sulla ricostruzione di una storia a partire da documenti video, come visto anche in Her Story, IMMORTALITY richiede al giocatore di riscoprire i film perduti di Marissa Marcel e capire cosa le sia successo.