Hyperkin annuncia il Mega 95, un Sega Mega Drive portatile in stile Nintendo Switch

Non solo, similmente a Nintendo Switch, sarà possibile collegare il Mega 95 a un dock connesso a un TV o un monitor e usarlo come se fosse una console fissa. Il dock è incluso nel prezzo e presenta delle porte per connettere dei controller aggiuntivi.

Il produttore Hyperkin ha svelato il Mega 95 , una nuova console portatile realizzata appositamente per far girare i giochi dell'indimenticabile Sega Mega Drive tramite le cartucce dei giochi originali.

Nessun dettaglio su prezzo e disponibilità

Il comunicato stampa di Hyperkin purtroppo non offre dettagli su prezzo e data di uscita del Mega 95. Possiamo tuttavia ipotizzare che non si discosterà molto da quello del SupaBoy Portable Pocket Console, una versione portatile del NES dalla stessa azienda, venduto a 119,99 dollari.

In ogni caso, il Mega 95 potrebbe rivelarsi un "gingillo" che potrebbe fare gola a molti retrogamer interessati all'idea di giocare in portabilità a titoli classici come Sonic The Hedgehog, Street of Rage 2 e Phantasy Star 4, giusto per citarne alcuni.