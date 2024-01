Apex Legends x Final Fantasy 7: scatta la polemica sul prezzo totale degli oggetti

L'evento è iniziato oggi ed è stato organizzato per celebrare il prossimo arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth previsto per il mese prossimo, e si basa sulla distribuzione di vari oggetti a tema con il gioco Square Enix.

Proseguendo con le iniziative in crossover che sono ormai tipiche dei giochi live service, il recente evento Apex Legends x Final Fantasy 7 ha riunito il gioco Respawn con l'RPG di Square Enix, ma il prezzo totale degli oggetti messi in palio sta facendo molto discutere i giocatori, con polemica annessa.

La raccolta completa va oltre i 300 euro

La copertina dell'evento Apex Legends x Final Fantasy 7

Come riferito da Electronic Arts, i pacchetti non contengono oggetti duplicati, ma all'interno di ognuno di questi sarà possibile trovare un oggetto speciale relativo all'evento e due standard, con un totale di 36 oggetti speciali che possono essere ottenuti.

I pacchetti in questione costano solitamente 1000 Apex Coin, che a loro volta costano circa 9 euro. Considerando che a ogni pacchetto corrisponde un oggetto speciale, con gli oggetti rari che hanno anche scarse possibilità di essere trovati, è chiaro che chi vuole fare una raccolta completa deve spendere molti soldi.

Anche solo con un rapido calcolo, si tratterebbe di oltre 300 euro per acquistare tutti i pacchetti in modo da trovare ogni oggetto. Le skin, se non altro, possono essere acquistate anche separatamente, ma anche queste costano 2.150 Coin, ovvero circa 20 euro.

È vero che è un po' assurdo pretendere di ottenere tutti gli oggetti speciali dell'evento, ma anche semplicemente cercare di ottenerne qualcuno significativo richiede una spesa notevole, cosa che sta facendo molto discutere la community sui metodi utilizzati da EA e Square Enix per gestire questa iniziativa. Come se non bastasse, Respawn è stata anche accusata di aver usato l'IA per il trailer del crossover.