Apex Legends x Final Fantasy 7: Respawn accusata di aver usato l'IA per il trailer del crossover

Come segnalato in un thread di Reddit, per il filmato in questione sarebbe stato utilizzato un filtro IA per realizzare delle versioni in stile di anime giapponese dei personaggi di Apex Legends vestiti a tema Final Fantasy 7 visti nel trailer. Ciò si dovrebbe notare, a patto di avere una lente di ingrandimento e una grandissima attenzione dei particolari, da alcuni elementi del vestiario e delle dita delle mani, elementi che spesso non vengono elaborati perfettamente dall'IA.

IA o non IA?

Non possiamo avere la certezza assoluta che sia andata effettivamente così, ma non sarebbe la prima volta che vengono utilizzate immagini generate o modificate tramite l'IA a scopo promozionale. Giusto in questi giorni Wizards of the Coast ha prima negato e poi ammesso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per un'immagine pubblicitaria di Magic of the Gathering.

L'uso di IA per immagini promozionali non è una pratica ben vista da moltissime persone e anche nel caso di Apex Legends e infatti le critiche nel thread di ResetEra in questione non mancano.

Come viene fatto notare da alcuni, i trailer di Apex Legends vengono realizzati da un'azienda esterna, Dark Burn Creative, che potrebbe dunque aver utilizzato l'IA all'insaputa di EA e Respawn Entertainment. Altri invece credono che la cosa sia voluta, citando tra l'altro i piani di Square Enix nell'ambito dell'IA, per quanto dubitiamo fortemente che la società giapponese abbia contribuito alla realizzazione di questo trailer.

Ciò non toglie che l'evento crossover tra Apex Legends e Final Fantasy 7 si prospetta interessante. Avrà inizio domani e per tutta la sua durata al posto della Battaglia Royale non classificata sarà disponibile un Takeover speciale in cui i giocatori utilizzeranno le Materia, la Buster Sword e altri oggetti e armi provenienti da Final Fantasy 7 Rebirth.