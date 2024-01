Sony pare voglia annullare l'acquisizione da $10 miliardi della compagnia indiana Zee

Secondo quanto riferito da Bloomberg, sembra che Sony abbia intenzione di tirarsi indietro rispetto alla proposta di mega-acquisizione avanzata due anni fa per la compagnia indiana Zee, una manovra da oltre 10 miliardi di dollari.

Non è una questione che riguarda nello specifico PlayStation o i videogiochi, ma riportiamo la cosa perché si tratta di una delle maggiori manovre in termini di acquisizione e fusione nell'ambito dell'intrattenimento in generale, che avrebbe dovuto portare alla costituzione di uno dei più grandi conglomerati in assoluto mettendo insieme la compagnia indiana Zee specializzata in contenuti televisivi e Sony.

Di recente, la compagnia nipponica ha dimostrato un crescente distacco rispetto alla proposta avanzata già nel 2021, soprattutto per la mancanza di accordi raggiunti per quanto riguarderebbe l'organizzazione del conglomerato una volta conclusa l'operazione di acquisizione.