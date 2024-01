Final Fantasy 14: Dawntrail, ecco le novità sull'espansione annunciate da Square Enix

Durante il fine settimana si è svolto il Final Fantasy 14 Fan Festival 2024 di Tokyo, un evento dedicato ai fan del celebre MMO di Square Enix, dove per l'occasione sono arrivate delle succose novità relative ai prossimi contenuti in arrivo e in particolare di Dawntrail, l'attesa espansione in programma per la prossima estate.

Il producer e director Naoki Yoshida per l'occasione è salito sul palco per presentare un nuovo trailer cinematografico e varie novità, come la nuova razza giocabile Hrothgar al femminile e la nuova classe Pictomancer, protagonisti tra l'altro di alcuni trailer che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine.

Il Pictomancer è una classe armata di pennello che può castare magie dalla distanza e creare tramite la pittura varie creature. L'arte tuttavia richiede il suo tempo, quindi i tempi di casting per le abilità più potenti richiederanno tempo, ma in compenso il Pictomancer avrà a sua disposizione anche colorati incantesimi dal lancio istantaneo.

Gli Hrothgar sono degli umanoidi con tratti felini nativi di Ilsabard. In precedenza era stata resa disponibile la versione maschile, mentre gli Xbr'aal sono una razza femminile che verrà introdotta con Dawntrail.

Sono state presentate anche delle nuove aree, come "Solution Nine", una città di edifici torreggianti, costruita da una civiltà diversa da quella di Tuliyollal, e la "Heritage Found", una regione traboccante di energia, dove le nubi oscurano il sole e sono presenti dei perenni lampi viola. Nuova espansione, nuove sfide. Dawntrail infatti introdurrà la nuova serie di Raid da otto giocatori "The Arcadion" e il nuovo raid Ultimate "Future Rewritten" (Ultimate), nonché una serie di dungeon da affrontare in party da 4 giocatori.

Le novità non finiscono qui e includono il nuovo Job limitato Beastmaster, nuovi contenuti casual e Field Operations. Inoltre insieme a Dawntrail arriverà il primo aggiornamento grafico di Final Fantasy 14, con il team di Yoshida che punta di migliorare l'estetica del gioco, aumentare la risoluzione di texture e ombre e della qualità dei materiali.