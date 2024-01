Final Fantasy 14 x Final Fantasy 16: svelato il crossover tra i due giochi, ecco i primi dettagli

Tra le tante novità annunciate per l'espansione Dawntrail di Final Fantasy 14 in occasione del Fan Festival di Tokyo, Square Enix ha svelato anche l'arrivo di un crossover con Final Fantasy 16, che sarà disponibile a inizio aprile 2024.

Stando ai primi dettagli condivisi i giocatori potranno intraprendere una quest speciale intitolata "The Path Infernal" che li vedrà fare squadra con nientepopodimeno che Clive Rosfield, il protagonista di Final Fantasy 16.

La compagnia giapponese non ha voluto rivelare troppo sulla natura di questa avventura, ma pare che i giocatori dovranno affrontare Ifrit, ottenendo come ricompensa la mount di Torgal, il fedele cane di Clive, e una forma da cucciolo dello stesso come minion. Inoltre, durante la quest sarà possibile utilizzare alcune delle abilità iconiche del protagonista di Final Fantasy 16, come il Rising Phoenix, e sbloccare il suo outfit.