Gli indie più attesi del 2024

Fare una selezione dei giochi indie più attesi del 2024 è stata un'impresa vista la mole di produzioni indipendenti interessanti in arrivo quest'anno. Tra giochi d'azione e soulslike a esplosivi ibridi musicali, passando per originali giochi di skateboard esistenziali, il mondo indie ha tantissimo da dare nel corso dei prossimi 12 mesi. Tutti i giochi scelti tranne sono confermati per il 2024 ma crediamo, incrociando le dita, che anche l'unico progetto non confermato potrebbe finalmente uscire il prossimo anno, dando fine a un'attesa talmente lunga da essere diventata un meme tra gli appassionati. Probabilmente avrete già capito qual è.

Pacific drive Quando un trailer riesce a dare personalità e carattere a una station wagon anni '80 con gli inserti in finto legno, allora il gioco di cui quell'auto è protagonista non può che è essere un'avventura degna di nota Il primo videogioco indipendente che i fan potranno provare è Pacific Drive, un'avventura survival in cui la vostra vita sarà nelle mani di una vecchia station wagon americana modificata per sopravvivere alle anomalie della Zona di Esclusione della Penisola Olimpica. Il nord ovest degli Stati Uniti è sempre stato terreno fertile per le esperienze paranormali, strane, inquietanti ed emozionanti, e ora potrete vivere tutto questo sfrecciando a tutta velocità per evitare di essere consumati dalla tempesta di fulmini che minaccia l'area. Dovrete raccogliere risorse per potenziare la vostra auto, resistere alle radiazioni e scoprire la verità sugli esperimenti della misteriosa corporazione ARDA che ha reso inabitabile la Zona di Esclusione a causa delle sue pratiche scellerate. Da un garage abbandonato partirete per esplorare l'area circostante in missioni che vi porteranno sempre più lontano e vi ricompenseranno con materiali sempre migliori per arrivare al cuore del mistero di Pacific Drive. L'uscita di Pacific Drive è prevista per il 22 febbraio.

Nightingale Sempre il 22 febbraio inizierà l'accesso anticipato di Nightingale, un action adventure survival con un'atmosfera da fine secolo che promette estrema libertà di esplorazione e crafting. Vestirete i panni di un esploratore dei regni delle Fae dove andrete a cercare risorse, abbattere avversari e scoprire i misteri di queste terre in solitaria o in cooperativa. Non ci sono elementi PvP e l'esperienza si gioca interamente contro l'intelligenza artificiale del gioco. Il fattore di attrattiva maggiore per questo gioco è senza dubbio la sua estetica che mescola elementi art déco con lo stile di vestiario e di misticismo tipici della fine dell'800 e dell'inizio del 900. Si vedono armi da fuoco, spade, asce, tende, ville, costruzioni incredibili e creature spaventose, gentili, grandi e piccole. Quella promessa da Inflexion Games è una vera e propria esperienza sandbox.

Neva Le opere di Nomada studio non hanno paura di affrontare emozioni forti, trauma e introspezione e Neva, la storia di Alba e del suo fidato compagno lupo, non farà eccezione Se non avete mai giocato Gris, questo è il momento giusto per farlo perché nel 2024 i suoi autori torneranno con un'esperienza che, dai trailer, sembra altrettanto toccante e altrettanto dolorosa. Lo stile grafico dai toni pastello, la musica eterea e una minaccia senza volto sono gli elementi distintivi di Neva, il nuovo videogioco indipendente di Nomada Studio. La protagonista Alba e il suo fedelissimo cucciolo di lupo stanno per imbarcarsi in un'avventura attraverso un mondo in rapidissimo declino, e solo lavorando insieme potranno superare le difficoltà che saranno davanti a loro. In base alle poche immagini pubblicate finora, possiamo ipotizzare che Neva segua il solco lasciato da Gris e quindi sarà un'avventura che punta tutto sul platforming e gli enigmi, con una grafica acquerellata da togliere il fiato. Gli sviluppatori hanno confermato la data di uscita per il 2024 anche se non c'è ancora un mese o un periodo specifico in cui possiamo aspettarci questa nuova avventura che probabilmente sarà tanto piena di dolore quanto ricca di speranza.

Hades 2 Uno dei videogiochi indipendenti più attesi dell'anno sarà Hades 2, seguito dell'eccezionale action di Supergiant Games che ha riacceso la passione di molti per il genere roguelike Amato, venerato, apprezzato e consumato, il primo Hades ha ridefinito il mondo dei roguelike iniettando nuova linfa in un genere mai così vivo. Chiunque sia riuscito a battere il gioco, a chiacchierare con tutti i personaggi e ad ammirare tutte le ambientazioni, però, è rimasto con il bruciante desiderio di un seguito che nel 2022 è stato finalmente annunciato ai The Game Awards. Ora sappiamo con certezza che nella primavera del 2024 inizierà il periodo di early access di Hades 2, mentre gli sviluppatori di Supergiant Games scrivono sul loro blog: "Non sappiamo ancora esattamente quanto tempo ci vorrà per arrivare alla versione 1.0 di Hades 2, poiché la nostra esperienza nello sviluppo in accesso anticipato ci ha insegnato (tra molte altre cose) di aspettarci l'inaspettato". Quello che sappiamo è che la protagonista di Hades 2 sarà la principessa dell'oltretomba, che il cattivone di turno sarà il Titano del Tempo e che l'ambientazione sarà più grande, dettagliata e ricca di personaggi con cui costruire una relazione. Ora non resta che attendere il debutto dell'early access per scoprire se questa serie riuscirà ancora una volta a scombinare le carte del genere, o se ci aspetta un'esperienza più conservativa.

Hauntii Hauntii è un progetto indipendente che ha subito attirato la nostra attenzione grazie a una grafica unica e a un gameplay da twin stick shooter davvero inaspettato Con un'estetica che mescola quella di Return of the Obra Dinn e quella di Death's Door, Hauntii racconta la storia di un fantasma ingenuo ma coraggioso che dovrà farsi largo attraverso ambienti pieni di enigmi e nemici nel tentativo di risolvere il mistero degli Eternian, le creature che traghettano le anime dal mondo dei vivi a quello dei morti. L'arma principale al servizio di Hauntii sarà la possessione di cose e persone per risolvere enigmi e scamparla nelle situazioni di combattimento. Gli sviluppatori enfatizzano la cura che hanno messo nel realizzare il mondo di gioco, i suoi percorsi che "vale sempre la pena esplorare" e le sue dinamiche, il tutto con uno stile grafico davvero memorabile. Il gameplay ricorda quello di un twin stick shooter ma non mancano una serie di variazioni che lo rendono ben diverso dai classici del genere. L'uscita di Hauntii è prevista per il secondo quadrimestre del 2024.

The Plucky Squire Gemma più brillante del catalogo di Devolver Digital per il 2024, The Plucky Squire ha catalizzato l'attenzione dei fan del mondo indie fin dal suo primo trailer La promessa di The Plucky Squire di mescolare in modo sapiente il mondo in due dimensioni e quello in 3D è stata sufficiente per galvanizzare gli appassionati quando è stato annunciato. Quella di Pennino, infatti, è una storia che inizia in un libro di fiabe dove gli viene affidato il ruolo dell'eroe contro il malvagio mago Brontolomeo. Quando quest'ultimo si accorge di essere destinato a fare il cattivo per sempre all'interno del libro, fa di tutto per scacciare il protagonista e i suoi amici dalla fiaba, costringendoli a sfidare i pericoli della cameretta in tre dimensioni del bambino a cui la fiaba era destinata. Il gioco sviluppato da All Possible Futures promette enigmi, combattimenti e tanti giochi con la prospettiva in una storia che vuole sfidare i limiti della narrazione spaziale nei videogiochi.

Thrasher Quando l'arte visuale incontra un musicista ispirato e uno studio di sviluppo che non ha paura di sperimentare nascono esperimenti come Thumper e Thrasher che sfidano i limiti di ciò che un videogioco può essere Se conoscete l'esperienza al confine tra gaming e performance artistica di Thumper, allora Thrasher non ha bisogno di presentazioni e sappiamo già che è nella vostra lista desideri. Per tutti coloro che non conoscessero il lavoro di Marc Flury e Brian Gibson, Thrasher sarà un gioco di corse spaziali e "un'esperienza audiovisiva essenziale" come scrivono i suoi autori su Steam. Le immagini e i trailer pubblicati sono abbastanza difficili da descrivere a parole perché mescolano elementi visivi molto diversi, una musica altamente ritmata e piena di tensione, e hanno come protagonista un essere lamellare con l'obiettivo di raccogliere oggetti composti da miriadi di bacchette fluorescenti sparsi tra ostacoli e nemici. Thrasher non sarà per tutti ma se siete alla ricerca di un'esperienza che ridefinisca i limiti del possibile per quanto riguarda il mondo videoludico, allora questo gioco potrebbe fare al caso vostro quando uscirà nel 2024.

World of Goo 2 Il ritorno di World of Goo è stato accolto con sorpresa, felicità e sgomento da parte del pubblico che non si aspettava la ricomparsa di un classico che ha animato i pomeriggi di un'intera generazione A 15 anni di distanza dal primo capitolo, World of Goo 2 farà il suo debutto nel 2024 per la gioia di fan storici e nuovi videogiocatori che potranno provare per la prima volta i rompicapi e l'azione folle di questo gioco. 2DBOY, lo sviluppatore del primo World of Goo, ha fatto di nuovo squadra con Tomorrow Corporation per rivisitare il suo amatissimo universo, così da creare nuove strutture, visitare nuovi e folli scenari e reinventare tutto ciò che la Melma (o Poltiglia, scegliete la traduzione che preferite) può essere. Dopo l'annuncio ai The Game Awards sappiamo che il gioco uscirà nel 2024 anche se non c'è ancora una data precisa. Non sappiamo nemmeno su quali piattaforme arriverà World of Goo 2. Sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori rispondono così: "Potrai farlo andare sul tuo Discman del 2004? Forse. Lasciamo che questa vasta distesa di incertezza riempia i nostri cuori di meraviglia, mentre noi riempiamo i nostri conti bancari con contratti di distribuzione esclusiva".

Skate Story Estetica unica, gameplay fluido e un grande mistero etereo sono gli elementi fondanti di Skate Story, un'avventura nell'oltretomba da vivere a tutta velocità sulla propria tavola Uno dei giochi che più ci hanno colpito a livello estetico ed esistenziale è Skate Story, l'avventura di un demone fatto di "vetro e dolore" che deve attraversare il regno degli spiriti sul suo skateboard a colpi di ollie, rail grind e kickflip. Con una musica evocativa fatta dall'artista newyorkese Blood Cultures, un'atmosfera eterea e pericolosa al tempo stesso e una qualità d'animazione davvero degna di nota, Skate Story si prospetta già tra i più interessanti del 2024, grazie a un approccio unico tanto allo storytelling quanto alla narrazione visiva. Andare più veloce e fare i trick più esagerati non solo vi permetterà di sopravvivere ma, nel processo, aiuterete anche altre anime in pena come la vostra a sfuggire dalle logiche di punizione dei nove cerchi dell'oltretomba. "Il Diavolo vi ha dato una tavola con un semplice patto", si legge sulla pagina Steam: "Arrivate in skate fino alla luna, eliminatela e sarete liberi".