PS5 cala del 19% ma rimane la console più venduta a dicembre 2023 nel Regno Unito

Secondo i dati di GfK riportati da GamesIndustry.biz e relativi al mercato fisico nel Regno Unito, anche per il mese appena concluso PS5 è rimasta la console più venduta a dicembre 2023, nonostante un netto calo del 19% rispetto a quanto aveva fatto registrare nel mese precedente.

Da notare che entrambe le inseguitrici hanno visto invece un incremento nel mese di dicembre rispetto a novembre 2023, ma questo non è bastato per modificare le posizioni nella classifica, dimostrando peraltro i numeri impressionanti che PS5 sta facendo segnare in tale mercato.

In seconda posizione troviamo infatti Nintendo Switch, che ha aumentato le vendite del 39% rispetto a novembre, con Xbox Series X|S in terza posizione protagoniste anche queste di un incremento del 6% rispetto al mese precedente.