PS5, novembre 2023 è stato il migliore di sempre per le console Sony

PS5 ha stabilito uno straordinario record a novembre 2023, il migliore di sempre per le console Sony sia in termini di unità vendute sia in termini di denaro incassato: lo riferiscono i dati di Ampere Analysis, riportati da Piers Harding-Rolls.

Come ricorderete, Sony ha svelato ufficialmente le vendite totali di PS5, che ha piazzato ad oggi ben 50 milioni di pezzi, impiegando 161 settimane per raggiungere tale risultato contro le 160 di PS4, che però non aveva avuto gli stessi problemi di reperibilità nei primi due anni.

Harding-Rolls ha fatto inoltre notare che il record di Sony si è verificato in concomitanza con il Black Friday, ma nell'ambito di un periodo in cui le vendite totali sono calate negli USA su base annuale.