Prince of Persia: The Lost Crown, un video di gameplay con 20 minuti di azione

Prince of Persia: The Lost Crown è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa venti minuti, che include le sequenze iniziali della campagna del nuovo titolo Ubisoft.

A qualche giorno dal trailer della storia di Prince of Persia: The Lost Crown ai The Game Awards 2023, il filmato introduce il protagonista dell'avventura e l'ambientazione che si trova a esplorare nel tentativo di salvare il principe Ghassan.