Xbox Series X è ancora in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon

Xbox Series X è ancora in sconto a un prezzo speciale tramite Amazon Italia. La console è infatti in vendita con un 28% di sconto in occasione delle feste di dicembre 2023. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa console è 549.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto, a questo prezzo, è venduto e spedito da Prezzo Bomba, un rivenditore noto in ambito videoludico. Potete trovare anche una versione venduta e spedita da Amazon a 399,85€.