Versus Evil chiude dopo dieci anni: tutto il personale è stato licenziato

Il trio aveva sostenuto che TinyBuild aveva violato una serie di obblighi previsti dall'accordo di acquisto, in particolare per quanto riguardava la pubblicazione dei fondi promessi all'editore indie e la fornitura di supporto materiale.

I membri del team stanno già popolando la rete di messaggi riguardo alla chiusura della compagnia. Ad esempio, Lance James - Head of Production - ha scritto che non è stata una decisione di Versus Evil.

Versus Evil, che compagnia era

Broken Roads è uno degli ultimi giochi pubblicati da Versus Evil

Versus Evil era un editore di giochi indie, particolarmente dedito ai prodotti di genere GDR e strategico. Due anni fa, l'editore indie TinyBuild aveva acquisito Versus Evil, insieme a Red Cerberus, per un prezzo totale di 30 milioni di dollari.

Versus Evil aveva continuato a operare come compagnia separata ed era vista come un'etichetta complementare che avrebbe ampliato le possibilità di TinyBuild. Purtroppo pare le che cose non siano andate per il verso giusto.

Versus Evil ha pubblicato giochi come Broken Roads, Eville, Pillars of Eternity: Complete Edition e The Banner Saga.