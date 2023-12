The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più lungo del 2023 per HowLongToBeat

Stando alle rilevazioni di HowLongToBeat, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più lungo del 2023: il titolo Nintendo è in grado di intrattenerci anche per 110 ore, rivelano i dati del celebre portale.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 110 ore Baldur's Gate 3 - 105 ore Octopath Traveler 2 - 80 ore Starfield - 65 ore Fire Emblem Engage - 63 ore Final Fantasy 16 - 58 ore Hogwarts Legacy - 46 ore Diablo 4 - 41 ore Lies of P - 37 ore Wo Long: Fallen Dynasty - 35 ore

Dopo il gioco più abbandonato dagli utenti, il gioco più backloggato, la piattaforma più utilizzata e il gioco più completato, questa nuova classifica premia l'estrema corposità dell'ultima avventura di Link.

I valori relativi ai vari giochi non sono assoluti, bensì una media dei tre possibili approcci: completando unicamente la campagna, Tears of the Kingdom richiede "solo" 59 ore, aggiungendo le quest secondarie raggiunge le 114 ore mentre facendo assolutamente tutto quello che c'è da fare arriva addirittura a 235 ore.