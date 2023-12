PC è la piattaforma da gioco più utilizzata nel 2023 per gli utenti di HowLongToBeat

Dopo le classifiche relative al gioco più abbandonato dagli utenti e al gioco più backloggato , il noto portale che tiene traccia delle prestazioni videoludiche, con particolare riferimento alla lunghezza dei walkthrough , ha incoronato il Personal Computer come il sistema da gioco più usato nel 2023.

Il PC è stata la piattaforma da gioco più utilizzata nel 2023 , stando ai dati raccolti da HowLongToBeat. L'ampia community del sito ha messo Nintendo Switch in seconda posizione e PS4 al terzo posto.

A stupire non è la vetta

La classifica di HowLongToBeat non sorprende per il vincitore, quanto piuttosto per le altre posizioni della top 10. Nintendo Switch è secondo e ci sta, ma il predominio su PS4 rispetto a PS5 e soprattutto la presenza di PlayStation 3 davanti alle Xbox è una cosa che colpisce alquanto.

Naturalmente i dati vanno contestualizzati rispetto a quella che è la community del sito, composta da una specifica (per quanto numerosa) nicchia di appassionati che potrebbero non rappresentare le attuali preferenze del mercato videoludico.