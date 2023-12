Xbox Game Pass: due giochi lasceranno il catalogo alla fine di dicembre

Al momento, questi risultano essere gli unici titoli destinati a lasciare il catalogo del servizio alla fine del mese, ma non è detto che non ne vengano aggiunti altri successivamente, dunque conviene tenere sott'occhio l'app e le comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.

In attesa dell'annuncio sui nuovi giochi in arrivo, questi sono i titoli che usciranno dal catalogo di Xbox Game Pass il 31 dicembre 2023:

Due giochi interessanti

Monster Train è un ottimo strategico roguelike "deck builder"

Monster Train è uno strategico in stile roguelike basato su carte, appartenente alla schiera dei "deck builder" che si sono affermati ormai con grande forza sul mercato videoludico.

Si tratta peraltro di uno degli emuli più convincenti di Slay the Spire , caratterizzato da un'ottima struttura in termini di sistema di combattimento e da un bel bilanciamento che lo rende uno strategico roguelike profondo e ben equilibrato. In definitiva, se non l'avete ancora provato fatelo finché siete in tempo.

Naraka Bladepoint è un particolare action game multiplayer con elementi da battle royale ma tutto improntato sul combattimento corpo a corpo, sfruttando arti marziali e tecniche speciali in un'ambientazione ispirata alla mitologia cinese ed orientale.

Si tratta di un gioco free-to-play, dunque la rimozione dal Game Pass non preclude la possibilità di giocarci, ma il pacchetto Deluxe Edition consente l'accesso a diversi elementi interessanti.

Per il resto, rimaniamo in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di dicembre per Xbox Game Pass, che ormai dovrebbe arrivare in questi giorni visto che solitamente viene effettuato in questo periodo del mese.