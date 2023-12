The Elder Scrolls: Bethesda rifiutò la proposta di Obsidian di creare degli spin-off, svela Avellone

In una comunicazione riemersa di recente ma ormai alquanto datata, Chris Avellone aveva svelato che Obsidian aveva proposto a Bethesda di creare degli spin-off basati su The Elder Scrolls, ma il publisher rifiutò il progetto, senza dare particolari spiegazioni.

La conversazione, avvenuta su X in risposta ad alcune domande dirette rivolte all'autore di Fallout: New Vegas e tanti altri titoli Obsidian e non solo, si è svolta oltre un anno fa, ma forse non ha ottenuto grande risalto all'epoca. Si tratta di un retroscena interessante, perché il possibile collegamento tra Obsidian e The Elder Scrolls non era noto in precedenza.

Come sappiamo, Obsidian è il team autore di Fallout: New Vegas, spin-off della serie Bethesda che ha avuto un notevole successo e, secondo molti, ha anche superato il livello qualitativo raggiunto dai capitoli "standard", pur essendo stato caratterizzato da alcuni problemi tecnici dovuti soprattutto alle ristrettezze economiche e di risorse in cui è stato sviluppato.