Samsung Exynos 2400 sarà addirittura più veloce di Apple A17 Pro?

Per quanto concerne i processori, di solito, i produttori di smartphone Android tendono ad affidarsi a una di queste tre aziende: MediaTek, Samsung e Qualcomm.

Delle tre, Qualcomm ha recentemente detenuto lo scettro del settore con i suoi processori Snapdragon e le sue potenti componenti grafiche Adreno, ponendosi come leader su dispositivi con sistema operativo di Google.

Questo fino a che MediaTek è emersa come una seria concorrente, con la sua serie Dimensity, non solo facendo fronte a Qualcomm, ma addirittura superandola.

La sfida attuale si consuma principalmente tra queste due concorrenti, a suon di benchmark e confronti serrati sulle prestazioni e l'efficienza energetica. Ma con l'imminente Exynos 2400, Samsung sembra poter dire la sua.

Il nuovo chip dell'azienda sudcoreana in arrivo eccelle soprattutto per una GPU, sviluppata in collaborazione con AMD, che promette di superare persino A17 Pro di iPhone 15 Pro.