Samsung One UI 6.1: le nuove immagini ci rivelano le funzionalità di IA della tastiera

Con One UI 6.1, Samsung introdurrà nuove funzionalità a Samsung Keyboard , che accoglierà quattro modelli potenziati dall'apprendimento intelligente.

Come previsto, la prossima serie Samsung Galaxy S24 si focalizzerà intensamente sull'IA e ora disponiamo di informazioni che consentono di iniziare a esplorare alcune caratteristiche che saranno ufficialmente presentate, presumibilmente, il prossimo mese, se le voci sull'evento Unpacked si riveleranno accurate.

Abbiamo parlato di come il nuovo aggiornamento porterà molte funzionalità incentrate sull'intelligenza artificiale , e ora abbiamo ulteriori informazioni su ciò che l'aggiornamento fornirà a tutti gli utenti Galaxy.

L'imminente aggiornamento a One UI 6.1 sembra più significativo di quanto inizialmente si pensasse.

Non uno, ma quattro modelli di linguaggio

Gli screenshot forniti dal leaker

Il leaker Vedant Kalore ha scoperto l'esistenza di questa funzionalità tramite Samsung Remote Lab, che attualmente consente agli sviluppatori di testare One UI 6.1.

Come riportato nelle immagini sopra, la tastiera Samsung avrà una nuova opzione dedicata all'IA generativa, e sarà possibile scegliere tra quattro diversi modelli: PaLM 2 (di Google), GPT4 (di OpenAI già noto ChatGPT), Gecko (una versione di PaLM 2 di Google) e Scs (il quale probabilmente rappresenterà un'aggiunta di Samsung).

Inoltre, agli utenti sarà data la possibilità di selezionare tra due modelli di traduzione linguistica, di cui il primo potrebbe necessitare di una connessione internet, mentre il secondo sembra essere completamente offline.

Mentre non è ancora chiaro quali capacità e funzionalità porteranno questi modelli di IA generativa alla tastiera Samsung, è probabile che dotino i telefoni e i tablet di funzioni di miglioramento della grammatica, di traduzione linguistica e riassunto del testo.

In una precedente indiscrezione è emerso che Samsung Notes offrirà agli utenti una sintesi delle note acquisite attraverso la scrittura a mano con la S Pen.

Recentemente è stata anche menzionata una funzione che permetterà all'utente di disegnare un cerchio intorno a qualsiasi elemento sullo schermo, con successiva spiegazione da parte dell'intelligenza artificiale.

Un'altra indiscrezione ha svelato che l'app Voice Recorder di Samsung sarà in grado di riconoscere fino a dieci voci e di trascrivere il contenuto vocale in testo, risultando particolarmente utile per riunioni e conferenze.