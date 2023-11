Mediatek Dimensity 9300 è il SoC più potente, ma presenta gravi problemi di surriscaldamento

Nonostante le promesse eccezionali, le prestazioni termiche del chip non sembrano soddisfare gli standard attesi. Mediatek aveva tenuto conto delle sfide potenziali associate a una CPU simile allo Snapdragon e a una GPU così potente da superare persino il chip A17 dei dispositivi Apple (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max). Di conseguenza, era realistico attendersi variazioni significative nelle temperature.

Recenti stress test hanno rivelato dati allineati alle aspettative degli utenti, sebbene con alcuni parametri non particolarmente confortanti. Le preoccupazioni iniziali riguardo la mancanza di core ad alta efficienza hanno sollevato dubbi significativi sui consumi energetici e le possibili temperature elevate che gli smartphone dotati di questo processore potrebbero raggiungere.

Mediatek ha introdotto Dimensity 9300 , commercializzandolo come il chip dalla CPU più avanzata per smartphone a livello mondiale, superando notevolmente lo Snapdragon 8 Gen3 presentato recentemente da Qualcomm secondo i dati di benchmark aziendali.

In questo periodo abbiamo assistito a molteplici innovazioni nel campo tecnologico, con particolare enfasi sul piano dei SoC per i telefoni.

L'effetto preciso di questa situazione si traduce in una diminuzione del 46% della potenza del dispositivo, riducendo le prestazioni della metà rispetto a quelle originali.

Nonostante Vivo X100 adotti un sistema di dissipazione del calore con camera a vapore, sembra che questa soluzione non sia completamente efficace nel mantenere le temperature del chip entro limiti accettabili.

Mediatek, dal suo canto, ha adottato un approccio proattivo per mitigare il rischio di surriscaldamento nei suoi dispositivi. Al fine di prevenire eccessivi aumenti di temperatura, l'azienda ha implementato soluzioni di throttling termico , meccanismo che opera riducendo automaticamente la frequenza del processore quando si rileva un surriscaldamento.

Problema in stand-by

L'azienda si trova nella scomoda posizione di non poter agire sul problema intervenendo solo sul lato software

La problematica intrinseca riscontrata nel dispositivo si manifesta a livello strutturale, e deriva dalla decisione di Mediatek di adottare esclusivamente il P-Core, escludendo l'utilizzo dell'E-Core nella configurazione della CPU.

Nonostante questa scelta abbia migliorato le prestazioni del sistema integrato, comporta anche un aumento di temperatura che purtroppo, non è possibile risolvere con semplici aggiornamenti software.

Dato questo inconveniente, i produttori di dispositivi mobili potrebbero considerare alternative che evitino questi problemi.

Il recente calo di prestazioni nel test su modello Vivo X100 potrebbe essere un'indicazione allarmante, anche se al momento non abbiamo abbastanza dati per dare una risposta che valga da esito definitivo.

I test di stress rappresentano situazioni estreme e potrebbero non rappresentare accuratamente le prestazioni in condizioni normali.

È importante considerare diversi fattori, come le condizioni ambientali, che possono influenzare le prestazioni del processore Dimensity 9300.

Sarà possibile valutare meglio questo SoC una volta che sarà più diffuso sul mercato.