S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il trailer della storia e un messaggio dal team

Annunciato originariamente nel 2018, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha insomma fatto parecchia strada, quasi tutta in salita, e nonostante tutto ci siamo quasi: fra poche settimane potremo mettere le mani sul gioco, che a questo punto è diventato un simbolo .

Le parole del giovane CEO dello studio ucraino, Yevhen Bazarov, ci hanno ricordato quante e quali difficoltà lui e i suoi colleghi hanno dovuto affrontare finora, e in tal senso non sembra vero poter finalmente annunciare che il progetto si trova nelle fasi finali dello sviluppo e uscirà nel primo trimestre del 2024.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato premiato come gioco più atteso al PC Gaming Show e per l'occasione GSC Game World ha presentato il nuovo trailer della storia , introducendolo con un messaggio dal team .

Post-apocalittico e inquietante

Il nuovo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sottolinea le atmosfere inquietanti del gioco, una direzione che appare davvero solida e un comparto tecnico di assoluto pregio, catapultandoci in uno scenario post-apocalittico pieno di violenza e segreti da svelare.

Come ricorderete, abbiamo provato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl alla Gamescom 2023, trovandolo più sporco e grezzo di quanto sperassimo, dunque questi mesi saranno fondamentali per attuare le rifiniture necessarie a far brillare il gioco.